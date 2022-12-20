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صورة ميسي الأكثر إعجابا في تاريخ إنستغرام

ميسي يهزم رونالدو و"البيضة" في صورة واحدة

العربية.نت
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أصبحت صورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر حصولاً على الإعجاب في تاريخ تطبيق "إنستغرام" متفوقا على البرتغالي كرستيانو رونالدو غريمه التقليدي والذي يملك أكبر عدد متابعين على الموقع وصورة "البيضة" الشهيرة التي كانت الأكثر إعجابا.

وحازت صورة ميسي حاملا كأس العالم على أعناق زملائه على 57 مليون إعجاب في الموقع الشهير لتتفوق على صورة شهيرة لبيضة نشرها حساب يدعى البيضة ذات الرقم القياسي العالمي حصلت على 56 مليون إعجاب فيما نشر كرستيانو رونالدو صورة له يلعب الشطرنج مع ميسي أواخر نوفمبر الماضي في حملة دعائية لشركة أزياء كبرى وحصل حينها المنشور على 41 مليون إعجاب.

وكتب ميسي في المنشور الأكثر إعجابا في العالم: أبطال العالم، مرات عديدة حلمت بها وكنت أتمناها أكثر من أي شيء، ما زلت لا أصدق. أشكر عائلتي وجميع من دعمني وجميع من آمن بنا. أثبتنا مرة أخرى بأن الأرجنتينيين عندما يقاتلون من أجل شيء متحدين نستطيع الوصول لأهدافنا.

وأضاف: ميزتنا جميعا كمجموعة تتفوق الاعتماد على الأفراد أننا حاربنا جميعا من أجل الحلم نفسه الذي يحلم به جميع الأرجنتينيين، لقد فعلناها، نراكم قريبا جدا.

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