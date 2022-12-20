هالر يعود إلى تدريبات دورتموند بعد تعافيه من السرطان

كشفت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" أن الإيفواري سيباستيان هالر مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني قد يعود للتدريبات قريبا، عقب خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم في الخصية الصيف الماضي.

وذكرت صحيفتا "بيلد" و"فيست دويتشه ألجماينه تسايتونغ" يوم الثلاثاء أن هالر (28 عاماً) قد يعود قريبا ويشارك في المعسكر التدريبي لدورتموند في مدينة ماربيا الإسبانية الشهر المقبل.

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وانضم هالر إلى دورتموند الصيف الماضي قادما من أياكس أمستردام الهولندي، في أعقاب انتقال المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، لكن تبين إصابته بسرطان الخصية قبل بداية الموسم.

وخضع المهاجم الإيفواري لجراحة والعلاج الكيميائي، وقال الشهر الماضي إن العملية الجراحية الثانية سارت بشكل جيد.



وأكد دورتموند أنه سيترك لهالر حرية تحديد موعد عودته للتدريبات دون أن يفرض عليه أي ضغوط.

ويستأنف دورتموند مشواره في الدوري الألماني بمواجهة أوغسبورغ يوم 22 يناير المقبل عقب انتهاء فترة العطلة الشتوية.