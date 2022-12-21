إشبيلية ينفصل عن إيسكو بعد 136 يوماً

أعلن نادي إشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء أنه توصل إلى اتفاق مع لاعب الوسط إيسكو لإنهاء عقده.

ووصل لاعب ريال مدريد السابق إلى إشبيلية في أغسطس وخاض 19 مباراة مع النادي وسجل هدفا واحدا.

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وكان اللاعب البالغ من العمر 30 عاما قد رحل عن ريال مدريد في مايو بعد تسع سنوات حصد خلالها 19 لقبا منها ثلاثة في الدوري وخمسة في دوري أبطال أوروبا وأربعة لكأس العالم للأندية.