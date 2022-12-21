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اللاعب الإسباني محتفلا بهدفه الوحيد مع إشبيلية

إشبيلية ينفصل عن إيسكو بعد 136 يوماً

إشبيلية - رويترز
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أعلن نادي إشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء أنه توصل إلى اتفاق مع لاعب الوسط إيسكو لإنهاء عقده.

ووصل لاعب ريال مدريد السابق إلى إشبيلية في أغسطس وخاض 19 مباراة مع النادي وسجل هدفا واحدا.

وكان اللاعب البالغ من العمر 30 عاما قد رحل عن ريال مدريد في مايو بعد تسع سنوات حصد خلالها 19 لقبا منها ثلاثة في الدوري وخمسة في دوري أبطال أوروبا وأربعة لكأس العالم للأندية.

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