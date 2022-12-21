بايرن يبحث عن حل لأزمة حراسة المرمى

أكد حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم للشؤون الرياضية أن الفريق يبحث عن بديل مناسب لحراسة مرمى الفريق بعد إصابة مانوير نويل، رغم أن ذلك قد يسبب مشاكل بمجرد عودة نوير في الموسم المقبل.

وذكر حميديتش لصحيفة "بيلد سبورت " يوم الأربعاء: من المهم للفريق أن نبحث عن أفضل حل ممكن قصير المدى. أيا كان ما سيحدث بعده سيتعين علينا أن نتعامل معه في الصيف.

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وتعرض نوير لكسر في أسفل الساق أثناء قيامه بالتزلج وسيغيب لنهاية الموسم.

ولدى بايرن الحارس البديل سفين أورليتش، ولكن حميديتش قال إنه يبحث في عدة خيارات، بما في ذلك ألكسندر نوبل حارس الفريق المعار لموناكو الفرنسي لمدة موسمين، والذي يخوض موسمه الثاني حاليا.

وقال حميديتش: بالطبع سيكون نوبل الحل الواضح. ولكن موناكو سيكون لديه الكلمة الأخيرة.



وانضم نوبل لبايرن ميونخ في عام 2020 ولكنه رحل لموناكو حيث يلعب بشكل أساسي بعدما لعب ثلاث مرات فقط في ميونخ. وهناك شكوك بأن يشعر الحارس بالرضا إذا استمر كبديل في بايرن بعد عودة نوير المخطط لها في الصيف.