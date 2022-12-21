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الهدف الوحيد

تأهل نيوكاسل وليستر إلى ربع نهائي كأس الرابطة

لندن - د ب أ
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تغلب ليستر سيتي على مضيفه ميلتون كينز دونز 3 - صفر وفاز نيوكاسل على ضيفه بورنموث 1 - صفريوم الثلاثاء ليبلغا دور الثمانية من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

وتقدم ليستر سيتي عن طريق يوري تيلمانس في الدقيقة 18، قبل أن يضيف أيوزي بيريز الهدف الثاني في الدقيقة 29 وفي الدقيقة 50 سجل جيمي فاردي الهدف الثالث لليستر سيتي.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، فاز نيوكاسل على ضيفه بورنموث 1 - صفر.

وسجل أدم سميث لاعب بورنموث هدف المباراة الوحيد لصالح نيوكاسل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67.

وتأهل فريقا ساوثهامبتون وولفرهامبتون لدور الثمانية بعد فوزهما على كل من لينكولن وغيلينغهام 2 - 1 و2 - صفر على الترتيب.

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