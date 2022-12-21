تشيلسي يعين مديره الرياضي الأول تحت إدارة بويلي

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عين تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء كريستوفر فيفيل مديرا فنيا للنادي في إطار الملكية الجديدة بقيادة تود بولي وكليرليك كابيتال.
وسبق لفيفيل العمل مع رازن بال شبورت لايبزيغ، حيث كان مسؤولا عن التعاقدات واكتشاف المواهب عبر جميع الفئات السنية في بلده ألمانيا.
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وقكشف فيفيل، الذي عمل أيضا مع نادي سالزبورغ، إن تشيلسي يبني "المشروع الأكثر إثارة في كرة القدم العالمية".
وأضاف "في ظل الملكية الجديدة، وفي وجود المدرب غراهام بوتر وباقي أفراد القيادة الرياضية، هناك فلسفة واضحة ومستدامة تقوم على تحليل الأداء والبيانات والابتكار وأتطلع إلى القيام بدور في هذا الإطار"، ويحتل تشيلسي المركز الثامن في الدوري الممتاز.
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