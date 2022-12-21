فرحة كأس العالم تبقي ميسي في باريس موسماً جديداً

كشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية يوم الأربعاء أن ليونيل ميسي، الفائز بكأس العالم في قطر مع الأرجنتين، توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان المنافس بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للبقاء مع النادي لموسم 2023-2024 على الأقل.



وساعد ميسي (35 عاما)، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، الأرجنتين على نيل كأس العالم بفوزها على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية يوم الأحد الماضي.



وقالت الصحيفة بدون أن تورد أي مصادر: في أوائل ديسمبر وفي خضم كأس العالم، تم التوصل إلى اتفاق مع ميسي للبقاء لموسم آخر على الأقل.



ولم يكن هناك أي مسؤول بباريس سان جيرمان متاحا على الفور للتعليق.



وقال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان هذا الشهر إن ميسي يشعر بالسعادة مع بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي، مضيفا أن المناقشات بشأن تمديد العقد ستجري بعد كأس العالم.



وانتقل ميسي، الذي سجل 12 هدفا وأرسل 14 تمريرة حاسمة مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم، إلى فريق العاصمة الفرنسية من برشلونة في عام 2021 بموجب عقد لمدة عامين.

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