ماذا سيحدث لكأس العالم بعد احتفال لاعبي الأرجنتين بها؟

تواصلت احتفالات لاعبي المنتخب الأرجنتيني بالفوز ببطولة كأس العالم، وهم يحملون الجائزة فوق رؤوسهم، فخورين بإنجاز غاب عن بلاد الفضة 36 عاما منذ أن اعتنقها دييغو مارادونا قبل أن تستبدل بنسخة طبق الأصل وتعود الأصلية لمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

وقاد ميسي رفاقه للفوز بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ المنتخب اللاتيني بعد الوصول إلى ركلات الترجيح أمام فرنسا يوم الأحد بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بنتيجة 3 – 3.

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وعلى عكس ما يتمنى لاعبو المنتخبات الفائزة فإن الكأس الأصلية لا تبقى بحوزة الفريق الفائز بها بعد البطولة بل بحسب "بيرفيل" الأرجنتينية فإن نسخة 2022 ستبقى بين أيدي نجوم "الألبيسيليستي" بضعة أيام دون تحديد التاريخ لأسباب أمنية قبل أن تعاد إلى بلدة بادرنو دنيانو في ميلان الإيطالية، حيث تقع "جي دي إي برتوني" الشركة الشهيرة المصنعة لها لإعادة تلميعها وتنتهي رحلتها بعد ذلك في زيوريخ السويسرية حيث يقع مقر "فيفا".

وصمم الفنان الإيطالي سيلفيو غازانيغا جائزة كأس العالم لتستخدم من سابقتها "جول ريميه" في 1971 ويبلغ ارتفاعها 36.5 سنتيمتر ووزنها 6.175 كيلوغرام أي 75% من الذهب الخالص قدر سعرها في 2018 بـ 181 ألف دولار أميركي، بينما يبلغ قطر قاعدتها 13 سنتيمترا ومغطاة بطبقتين من الملاكيت "المرمر".