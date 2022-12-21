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مبابي
كيليان عاد إلى التدريبات بعد 3 أيام من خسارة المونديال

مبابي يغسل أحزان المونديال بالعودة إلى التدريبات

العربية.نت
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انتظم كيليان مبابي في تدريبات فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، يوم الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من خسارة المنتخب الفرنسي نهائي بطولة كأس العالم 2022.

وسجل مبابي ثلاثة أهداف في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد أمام الأرجنتين، ليصبح ثاني لاعب في التاريخ يسجل ثلاثية في نهائي كأس عالم.

ولكن هذا كان كافيا فقط للتعادل 3-3، حيث خسر المنتخب الفرنسي اللقب بركلات الترجيح، بعدما خسر 2 - 4 رغم أن مبابي سجل ركلته.

ويملك مبابي حاليا الرقم القياسي من حيث أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في المباريات النهائية بكأس العالم، حيث سجل هدفا في المباراة النهائية لمونديال 2018، الذي توج به المنتخب الفرنسي، كما أنه حصل على جائزة الحذاء الذهبي متفوقا على زميله بالفريق ليونيل ميسي.

ومازال ميسي والأرجنتينيون يحتفلون بالفوز بمونديال قطر، في البلاد هذا الأسبوع، فيما عاد مبابي سريعا لمهامه بالنادي، بعدما احتفل بعيد ميلاده الـ24 الثلاثاء.

ويعود سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي، للمنافسات يوم الأربعاء المقبل، حينما يواجه ستراسبورغ في المسابقة، في محاولة لتوسيع فارق الخمس نقاط التي تفصله عن أقرب ملاحقيه.

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