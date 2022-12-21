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ساوثغيت
عقد ساوثغيت يمتد حتى 2024

مدافع إنجلترا سعيد باستمرار ساوثغيت في منصبه

لندن - د ب أ
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أكد كيران تريبيير، مدافع المنتخب الإنجليزي ونادي نيوكاسل يونايتد، أن بقاء غاريث ساوثغيت في منصب مدرب المنتخب أسعد اللاعبين.

وفكر مدرب ميدلزبرة السابق في ترك منصبه الذي يتولاه منذ عام 2016، وذلك بعد خروج المنتخب الإنجليزي من دور الثمانية بكأس العالم في قطر على يد نظيره الفرنسي.

وبعد التأهل للدور قبل النهائي في كأس العالم في روسيا 2018 والخسارة في نهائي كأس أوروبا "يورو 2020" كانت هناك الكثير من الأنباء حول إمكانية مغادرة ساوثغيت لمنصبه قبل نهاية عقده الذي يمتد حتى "يورو 2024".

وجاء قرار بقائه ليضفي أجواء إيجابية على لاعبيه، حيث أكد الظهير الأيمن تريبير أن المدرب البالغ من العمر 52 عاما يحظى بدعم وتأييد كل لاعبي الفريق الذي شارك في كأس العالم بقطر 2022.

وقال تريبير في تصريحات لصحيفة "أي": نحن مسرورون للغاية بهذا الأمر، منذ اللحظة الذي تولى فيها منصبه وحتى الآن، لقد تقدمنا خطوات هائلة. اللاعبون يريدون اللعب للمنتخب الإنجليزي،ويدركون ما يعنيه ذلك القميص. ساوثغيت رجل عظيم ومدرب عظيم، وأعتقد أن جميع اللاعبين سيقولون ذلك.

وأوضح: حينما أتحدث عن نفسي، فأنا مسرور بأنه سيبقى هنا، وأعلم أن باقي اللاعبين كذلك.

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