أرتيتا يبحث عن استعادة اللقب الغائب منذ 19 عاماً

يتطلع الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، لتعزيز حظوظه غير المسبوقة لقيادة الفريق اللندني للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2004.

وقاد أرتيتا أرسنال لاعتلاء قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا، قبل توقف المسابقة مؤقتا بسبب نهائيات كأس العالم، حيث يستعد الفريق لاستئناف مبارياته في البطولة، حينما يستضيف وست هام يونايتد، يوم الاثنين القادم.

مادة اعلانية

وأنعش أرسنال آماله في الفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما تصدر ترتيب البطولة، مما جعل الأجواء مفعمة بالحيوية على ملعب "الإمارات" غير أن أرتيتا شدد على أن حظوظ فريقه في التتويج باللقب ترتكز على أكثر من مجرد تعبيرات صاخبة عن التفاؤل من الجماهير.

وقال أرتيتا لشبكة "سكاي سبورت" التلفزيونية: الأمر مجرد شعور، إنه كذلك حقائق وإحصائيات تشير إلى أن الفريق يستحق الفوز بالمباريات، وهذه هي وظيفتي بشكل خاص.

وأضاف أرتيتا: كما تعلمون، أريد أن يلعب الفريق بطريقة معينة، وكلما كنا أكثر ثباتا في أسلوب اللعب، سنحقق المزيد من الانتصارات، لسوء الحظ، يمكنك أن تسدد الكرة 30 مرة وتتلقى شباكك هدفا من تسديدة واحدة تجعلك تخسر لكنني أعتقد على المدى الطويل أننا سنكون في المكان الذي نستحقه ولدينا الثقة بأننا نسير على الطريق الصحيح.

وختم ميكيل: في النصف الثاني من الموسم لا أعتقد أن الأمر سيسير على هذا النهج. سوف نلعب كل ثلاثة أيام، ستكون المباريات التي بانتظارنا كثيرة للغاية، وسنقدم المزيد من الموارد واللاعبين حتى نتمكن من مواصلة النتائج الجيدة.



ويدخل أرسنال النصف الثاني من موسم الدوري الإنجليزي بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، ليعزز آمال جماهيره بإمكانية استعادة اللقب المفقود منذ 19 عاما.