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ألمانيا ودعت كأس العالم من دور المجموعات

نصف الألمان يفقدون اهتمامهم بالمنتخب بعد المونديال

العربية.نت
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يبدو أن منتخب ألمانيا يواجه مسارا صعبا لاستعادة ثقة جماهيره بعد وداعه المحبط، من مرحلة المجموعات في كأس العالم الأخيرة، إذ فقد حوالي نصف الألمان شغفهم بالمنتخب.

وكشف استطلاع أجرته شركة "يو جوف"، بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" ونشرت نتائجه يوم الخميس، أن 46% من المشاركين فقدوا الشغف بالمنتخب عقب النتائج المخيبة التي حققها في المسابقات الكبرى خلال السنوات الأخيرة، فيما أعرب 26% عن فقدانهم الاهتمام بشكل كبير.

وأوضح 34% من المشاركين أنهم لم يهتموا بالمنتخب الألماني، حتى قبل وداعه المبكر من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022 من كأس العالم، وكذلك خروجه من دور الـ16 ببطولة كأس أوروبا التي أقيمت صيف العام الماضي.

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