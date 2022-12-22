ميسي يلازم منزله و"ينعزل" عن العالم بعد فوزه بالمونديال

اختار ليونيل ميسي أسطورة المنتخب الأرجنتيني والمتوج مؤخرا بكأس العالم 2022 العزلة والبقاء في منزله بعد الصخب الذي عاشه 3 أيام منذ الفوز على فرنسا يوم الأحد.

وهزمت الأرجنتين منتخب فرنسا بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم يوم الأحد لتحقق أول ألقابها في كأس العالم منذ 36 عاماً.

مادة اعلانية

وقرر ليونيل ميسي قضاء فترة أعياد الميلاد معتزلا العامة والبقاء في منزله إذ شاهدته وسائل إعلام نقلت عنها "دايلي ميل" في مسقط رأسه روزاريو ملازما لمنزله وبين أفراد عائلته.

وكان لاعبو المنتخب الأرجنتيني بدأوا احتفالاتهم ببطولة كأس العالم في شوارع الدوحة قبل الطيران إلى بوينس أيرس وقضائهم قرابة يوم كامل على ظهر حافلة مكشوفة فيما امتلأت طرقات العاصمة الأرجنتينية بقرابة 4 ملايين شخص يهتفون باسم ميسي.

وشهد احتفالات العاصمة صعوبة وصول الحافلة إلى مسلة أوبيليسك ليضطر اللاعبون إلى مغادرة الحافلة عن طريق مروحية ليتجه بعدها ميسي إلى فونيس التي تبعد 15 كيلومترا عن روزاريو حيث ينوي قضاء إجازة أعياد الميلاد قبل العودة إلى تدريبات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.



وكانت الجماهير في استقبال ميسي أيضا لدى وصوله إلى روزاريو كما نشرت تقارير بأن عمدة المدينة كان يخصص احتفالا لأبناء روزاريو الثلاثي ميسي ودي ماريا وأنخيل كوريا إلا أن شيئا لم يحدث كما ذكرت تقارير أخرى أن ميسي قضى يوم الأربعاء في منزل غابرييل هاينزه مدافع المنتخب السابق.