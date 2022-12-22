جورجينيو يرغب بالاستمرار مع تشيلسي

يريد جورجينيو لاعب وسط تشيلسي البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه قال إنه لا يفكر في مستقبله الآن على الرغم من أنه يتمتع بحرية التفاوض مع أندية خارجية اعتبارا من يناير المقبل مع انتهاء عقده بنهاية الموسم.



ويخوض اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 31 عاما موسمه الخامس مع الفريق الواقع بغرب لندن بعد انضمامه في 2018، بعد أن سجل 29 هدفا وأرسل تسع تمريرات حاسمة في 207 مباريات.



وقال جورجينيو في حديث لمحطة “توك سبورت” الإذاعية يوم الخميس: بالطبع أريد البقاء فأنا أحب تشيلسي، لكن هذا شيء لن أفكر فيه الآن. أحتاج إلى التفكير في الفوز بالمباريات. وإلا، فستكون هناك مشكلة. سأركز على كل مباراة على حدة وبعد ذلك سنرى، عقلي مع تشيلسي الآن وأحاول الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات.



وأضاف جورجينيو أنه يشعر بسعادة بالغة تحت قيادة المدرب الجديد غراهام بوتر الذي تولى تدريب تشيلسي في سبتمبر الماضي.



وقال جورجينيو: أعتقد أنه يقوم بعمل جيد حقا وحان الوقت الآن لتصب النتائج في صالحنا. أنا فعلا أحب العمل معه. هو وأفراد طاقمه، يتسمون بكونهم مجموعة لطيفة للغاية تعمل بجدية وتريد الفوز بالمباريات، سأبذل قصارى جهدي لمساعدتهم على القيام بذلك".



وسيسعى تشيلسي لإنهاء سلسلة مؤلفة من خمس مباريات متتالية بدون انتصارات في الدوري عندما تستأنف المنافسات بعد فترة التوقف الخاصة بكأس العالم.



وسيلعب تشيلسي على أرضه أمام بورنموث يوم الثلاثاء المقبل.

مادة اعلانية