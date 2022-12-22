حالة بيليه تتدهور.. الأسطورة يعاني من قصور في الكلى والقلب

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أفاد تقرير طبي صدر يوم الأربعاء أن مرض السرطان لدى أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه يتطور وهو ما يحتاج إلى رعاية تتعلق بقصور في الكلى والقلب.
ويكافح بيليه (82 عاما)، سرطان القولون منذ سبتمبر 2021 وتم نقله إلى المستشفى في 29 نوفمبر حتى يعيد الأطباء تقييم تطور علاجه. وقالت ابنته عبر "إنستغرام" إنه سيقضي عيد الميلاد في المستشفى.
ويعتبر بيليه من أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، إذ توج بكأس العالم 3 مرات وهو اللاعب الوحيد الذي يفوز بثلاثة مونديالات.
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