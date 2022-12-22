اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بيليه
بيليه يعاني من سرطان القولون

حالة بيليه تتدهور.. الأسطورة يعاني من قصور في الكلى والقلب

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أفاد تقرير طبي صدر يوم الأربعاء أن مرض السرطان لدى أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه يتطور وهو ما يحتاج إلى رعاية تتعلق بقصور في الكلى والقلب.

ويكافح بيليه (82 عاما)، سرطان القولون منذ سبتمبر 2021 وتم نقله إلى المستشفى في 29 نوفمبر حتى يعيد الأطباء تقييم تطور علاجه. وقالت ابنته عبر "إنستغرام" إنه سيقضي عيد الميلاد في المستشفى.

ويعتبر بيليه من أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، إذ توج بكأس العالم 3 مرات وهو اللاعب الوحيد الذي يفوز بثلاثة مونديالات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية تلتقي طالبة جامعية حرمتها طالبان من التعليم العربية تلتقي طالبة جامعية حرمتها طالبان من التعليم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط