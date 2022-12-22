سامباولي: إيسكو فشل في تلبية توقعات إشبيلية

أكد خورخي سامباولي مدرب إشبيلية المنافس بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ـن لاعب خط الوسط السابق إيسكو فشل في تلبية توقعات الفريق، مما أدى لإنهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 30 عاما يوم الأربعاء.



وغادر لاعب ريال مدريد السابق فريق إشبيلية بعد أربعة أشهر قضاها في النادي خاض خلالها 19 مباراة وسجل هدفا واحدا.



وقال الأرجنتيني سامباولي بعد فوز فريقه على خوفينتود توريمولينوس بكأس ملك إسبانيا الأربعاء: إيسكو شخصية عظيمة وأتمنى له كل التوفيق، اللاعب صاحب القدرات الكبيرة سيغادر، لكنه لم يلب توقعات النادي.



وربطت تقارير بين اللاعب الدولي الإسباني والانتقال إلى ولفرهامبتون واندرارز المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يدربه الإسباني يولن لوبتيغي، إذ لعب الأخير دورا رئيسيا في التعاقد مع إيسكو عندما كان مدربا لإشبيلية.

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