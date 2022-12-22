غوارديولا: مسيرتي مع سيتي لن تكتمل إلا بدوري الأبطال

أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم، أن مسيرته مع النادي "لن تكتمل" بدون الفوز بدوري أبطال أوروبا مع الفريق.

وقاد غوارديولا الذي وافق على تمديد عقده لعامين إضافيين في الشهر الماضي مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات لكنه فشل في الفوز بالبطولة الأوروبية الأولى للأندية حتى الآن وحقق مركز الوصيف في نسخة 2020-2021.

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وسبق لغوارديولا الفوز بدوري أبطال أوروبا مرتين مع برشلونة الإسباني في موسمي 2008-2009 و2010-2011.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة فريقه مع ليفربول في الدور الرابع لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم الخميس: أعترف أننا نود الفوز بهذا اللقب ومسيرتي لن تكتمل بدون الفوز بهذا اللقب، هذا هو اللقب الذي لم نحرزه وسنعمل على تحقيق ذلك. أشعر أن سيتي سيحرز اللقب عاجلا أم آجلا.

ويحتل سيتي المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز متخلفا بفارق خمس نقاط عن أرسنال اللندني صاحب الصدارة وسيلتقي خارج ملعبه مع ليدز يونايتد في الجولة المقبلة في 28 ديسمبر الجاري.