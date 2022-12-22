ميسي يدعو سواريز للاحتفال بكأس العالم معه في منزله

توجه ليونيل ميسي إلى مسقط رأسه مدينة روساريو لقضاء عطلة عيد الميلاد مع عائلته وأصدقائه بما في ذلك مهاجم أوروغواي لويس سواريز بعد الفوز بكأس العالم لكرة القدم والاستمتاع بالاحتفالات في بلاده الأرجنتين.
وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية يوم الخميس أن سواريز وصل على متن طائرة خاصة قادمة من مونتيفيديو برفقة شريكته صوفيا بالبي وأطفالهما. وتجمعه بميسي صداقة قوية منذ أيامهما في برشلونة الإسباني.
وتدفق الملايين من الأرجنتينيين المتحمسين على شوارع بوينس أيرس يوم الثلاثاء الماضي لتحية المنتخب الفائز بكأس العالم بقيادة ميسي فور عودتهم من قطر، حيث أدت الحشود الضخمة لإيقاف الحافلة المكشوفة للاعبين.
ولم يتمكن اللاعبون من الوصول إلى وسط بوينس أيرس كما هو مخطط بسبب مخاوف أمنية نتيجة حجم الحشود التي قدرتها وسائل إعلام محلية بأكثر من خمسة ملايين شخص. وتم نقل اللاعبين من الحافلة إلى طائرات هليكوبتر قبل أن يسافر ميسي وأنخيل دي ماريا إلى روساريو.
ويقيم قائد الأرجنتين في منزله في كنتاكي كانتري كلوب وذكرت وسائل إعلام محلية أن العديد من نجوم الرياضة العالميين من المقرر أن ينضموا إلى الاحتفالات بما في ذلك لاعب خط الوسط الإسباني السابق أندريس إنييستا ومهاجم الأرجنتين السابق سيرجيو أغويرو.
-
ميسي يلازم منزله و"ينعزل" عن العالم بعد فوزه بالمونديالاختار ليونيل ميسي أسطورة المنتخب الأرجنتيني والمتوج مؤخرا بكأس العالم 2022 العزلة والبقاء في منزله بعد الصخب الذي عاشه 3 أيام منذ الفوز على فرنسا يوم ... رياضة عالمية
-
فرحة كأس العالم تبقي ميسي في باريس موسماً جديداًكشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، يوم الأربعاء، أن ليونيل ميسي، الفائز بكأس العالم في قطر مع الأرجنتين، توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان المنافس بدوري ... رياضة عالمية
-
غوارديولا: ميسي الأفضل على مر العصور.. حتى بدون كأس العالمأكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يوم الأربعاء أن ليونيل ميسي يستحق لقب أفضل لاعب على مر العصور حتى بدون الفوز بكأس العالم لكرة القدم.وقاد ... رياضة عالمية