ميسي يدعو سواريز للاحتفال بكأس العالم معه في منزله

توجه ليونيل ميسي إلى مسقط رأسه مدينة روساريو لقضاء عطلة عيد الميلاد مع عائلته وأصدقائه بما في ذلك مهاجم أوروغواي لويس سواريز بعد الفوز بكأس العالم لكرة القدم والاستمتاع بالاحتفالات في بلاده الأرجنتين.



وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية يوم الخميس أن سواريز وصل على متن طائرة خاصة قادمة من مونتيفيديو برفقة شريكته صوفيا بالبي وأطفالهما. وتجمعه بميسي صداقة قوية منذ أيامهما في برشلونة الإسباني.



وتدفق الملايين من الأرجنتينيين المتحمسين على شوارع بوينس أيرس يوم الثلاثاء الماضي لتحية المنتخب الفائز بكأس العالم بقيادة ميسي فور عودتهم من قطر، حيث أدت الحشود الضخمة لإيقاف الحافلة المكشوفة للاعبين.



ولم يتمكن اللاعبون من الوصول إلى وسط بوينس أيرس كما هو مخطط بسبب مخاوف أمنية نتيجة حجم الحشود التي قدرتها وسائل إعلام محلية بأكثر من خمسة ملايين شخص. وتم نقل اللاعبين من الحافلة إلى طائرات هليكوبتر قبل أن يسافر ميسي وأنخيل دي ماريا إلى روساريو.



ويقيم قائد الأرجنتين في منزله في كنتاكي كانتري كلوب وذكرت وسائل إعلام محلية أن العديد من نجوم الرياضة العالميين من المقرر أن ينضموا إلى الاحتفالات بما في ذلك لاعب خط الوسط الإسباني السابق أندريس إنييستا ومهاجم الأرجنتين السابق سيرجيو أغويرو.

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