يونايتد يهزم بيرنلي ويبلغ ربع نهائي كأس الرابطة

بلغ مانشستر يونايتد دور الثمانية من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم وذلك عقب فوزه على ضيفه بيرنلي 2 - صفر يوم الأربعاء ضمن منافسات دور الستة عشر.

وسجل كريستيان إريكسن الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 27، قبل أن يضيف ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 57.

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وفي مباراة أخرى بنفس الدور فاز نوتنغهام فورست على مضيفه بلاكبيرن روفرز 4 - 1.

وتقدم برينان جونسون لنوتنغهام في الدقيقة 13 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك سكوت وارتون التعادل لبلاكبيرن في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 53 سجل جيسي لينغارد الهدف الثاني لنوتنغهام، قبل أن يضيف زميليه تايو أوني وبرينان جونسون الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 79 والثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.