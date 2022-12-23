بعد طرده من المونديال.. الكاميروني أونانا يعتزل دولياً

قرر أندريه أونانا، حارس مرمى منتخب الكاميرون لكرة القدم، اعتزال اللعب دوليا، بعد إيقافه من قبل إدارة الفريق خلال نهائيات كأس العالم في قطر.

وخرج حارس مرمى إنتر الإيطالي من تشكيلة منتخب الكاميرون في مونديال قطر 2022 لأسباب تأديبية لم يتم الكشف عنها.

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في ذلك الوقت، رفض أونانا إصدار أي ردة فعل ضد مصالح الفريق، بعد التقارير التي أشارت لوجود خلافات بينه وبين ريغوبرت سونغ، المدير الفني لمنتخب الكاميرون، حيث اكتفى بالقول إنه من الصعب عليه فهم عقوبته، ليختار الآن وضع حد لمسيرته مع منتخب الكاميرون بشكل نهائي.

وكتب أونانا في تغريدة نشرها على حسابه بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي أنه حقق "حلمه الكبير" باللعب لبلده.

وتحدث أونانا في رسالته للجماهير عن: ساعات تدريب ورحلات لا نهائية والكثير من المثابرة.

وأضاف: لكن كل قصة مهما كانت جميلة لها نهايتها. وانتهت قصتي مع المنتخب الكاميروني.

أوضح أونانا: اللاعبون يأتون ويذهبون، الأسماء عابرة، لكن الكاميرون تأتي قبل أي شخص أو لاعب. يظل الحب للكاميرون أبديا، وكذلك حبي للمنتخب الوطني ولشعبنا الذي دعمنا دائما بغض النظر عن مدى صعوبة هذه اللحظة.

لم تتضمن رسالة أونانا أي انتقادات واضحة تجاه أولئك الذين شعر أنهم أضروا به في قطر 2022 ، مشددا على أنه ظل مخلصا لوطنه.

أكد أونانا: لن يتغير شعوري أبدًا. سيواصل قلبي الكاميروني الخفقان وأينما ذهبت سأقاتل دائمًا لرفع علم الكاميرون إلى أعلى مستوى ممكن. سأواصل دعمي كمشجع، تماما كما يفعل أكثر من 27 مليون كاميروني في كل مباراة.

واختتم أونانا رسالته قائلا: لا يسعني إلا أن أشكر كل من وثقوا بي وآمنوا بقدرتي على عمل إضافة والإسهام من أجل هذا الفريق.