كونتي لا يشعر بالقلق من هاري كين

أعرب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم عن عدم شعوره بالقلق من الحالة المعنوية لهاري كين، لاعب الفريق، عقب خيبة الأمل التي لحقت باللاعب بعد الخروج من بطولة كأس العالم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن كين عاد للفريق بعدما حصل على راحة عقب المشاركة مع المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر.

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وكانت ركلة الجزاء التي أهدرها كين أمام حارس مرمى المنتخب الفرنسي هوغو لوريس، زميله بالفريق، هي التي تسببت في خروج المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الفرنسي 1 - 2 في دور الثمانية، ولكن كونتي يعلم أن نجم فريقه سيمضي قدما سريعا عندما يعود الفريق لخوض المباريات في الـ(بوكسينغ داي) أمام برينتفورد.

وقال: لا، بصراحة لا أشعر بالقلق لأننا نتحدث عن مهاجم من طراز عالمي ولكن في الوقت نفسه، تعلمون أن هذه هي كرة القدم.

وأضاف: في كرة القدم يمكنك أن تمر بلحظات مثيرة، وأخرى تشعر فيها أيضا بخيبة الأمل، لأنك أهدرت ركلة جزاء ثانية. الأولى سجلها.

وأردف: ولكن عندما كنت لاعبا، لم أفشل في التسجيل من ركلة جزاء، لأنني لم أكن أسدد. أبدا! لأنني كنت كارثة فيها. ولكن بسبب ركلة جزاء خسرت التتويج بكأس العالم أمام البرازيل (في 1994)، وتعيش تلك اللحظة، تشعر بخيبة أمل كبيرة.

وأكد: بالتأكيد في البداية تكون حزينا ولكن بعدها تعلم أنه يجب عليك المضي قدما. كرة القدم تعطيك الفرصة لتكون لديك فرص أخرى للاستمتاع بكرة القدم.

وأكمل: لا تنسى أننا قمنا بهذا العمل، وأننا كنا محظوظين للغاية لأن بإمكاننا الاستمتاع بهذه الرياضة. كرة القدم تعطينا احتمالية اللعب في الرياضة التي لدينا فيها شغف كبير.

وتابع: بصراحة، لست قلقا بشأنه. رأيته بشكل جيد للغاية في اليومين الماضيين معنا.