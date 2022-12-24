كلوب سعيد باشتعال الدوري الإنجليزي

أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول أنه سعيد باشتعال المنافسة بين فرق المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في ظل سعيه لقيادة فريقه لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى بجدول الترتيب خلال النصف الثاني من الموسم من أجل المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز السادس بفارق سبع نقاط خلف توتنهام صاحب المركز الرابع وبفارق 15 نقطة عن أرسنال المتصدر.

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وحقق ليفربول ثمانية انتصارات في آخر عشر مباريات قبل فترة التوقف الخاصة بمونديال قطر، لكن الفريق خسر أمام مانشستر سيتي 2 -3 في أول مباراة له بعد العودة وذلك في دور الـ16 لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن كلوب قوله يوم السبت قبل مواجهة أستون فيلا: بالطبع تركنا فجوة بيننا وبين المراكز الأولى بجدول الترتيب، لكننا نعتبر أنفسنا في لحظة القتال وهذا يعني أن علينا المطاردة وهو ما سنفعله.

وأضاف: رأيت علامات جيدة أمام مانشستر سيتي، لم أكن سعيدا بكل شيء، لم تعجبني هجماتنا المرتدة بصراحة.

وختم كلوب بالقول: لكن كل اللاعبين الذين عادوا من كأس العالم أصبحوا جاهزين، وهذا مهم للغاية.