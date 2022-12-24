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تيتي المدرب السابق لمنتخب البرازيل

لص يعتدي على تيتي بطريقة غريبة بسبب المونديال

العربية. نت
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كشفت تقارير إعلامية برازيلية، يوم السبت، أن تيتي، المدرب السابق للمنتخب البرازيلي، تعرض للسرقة في أحد شواطئ ريو دي جانيرو، من قبل عدة لصوص، وقام أحدهم بتوبيخه بسبب خروج المنتخب من نهائيات كأس العالم 2022.

وودعت البرازيل كأس العالم التي أقيمت في قطر من ربع النهائي أمام كرواتيا بركلات الترجيح، وبعد الخروج أعلن المدرب تيتي رحيله عن تدريب المنتخب.

وبحسب صحيفة "غلوبو"، تعرض المدرب البرازيلي البالغ من العمر "61 عاما" للسرقة في أحد شواطئ ريو دي جانيرو، وقام أحد اللصوص بالاعتداء عليه عبر "شد الأذنين" بسبب الإقصاء المبكر من المونديال.

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