ليفاندوفسكي: ميسي الأحق بجائزة الكرة الذهبية

أبدى البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف برشلونة الإسباني ثقته في أن الأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعب السابق للنادي الكتالوني سيفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة.
وقال ليفاندوفسكي في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية يوم الأحد: هناك كأس عالم واحد سيحدد الفائز هذا الموسم، في إشارة إلى تتويج ميسي مع المنتخب الأرجنتيني بلقب مونديال قطر الأسبوع الماضي.
وأضاف: ليو بكل تأكيد على قمة العالم لأنه حقق كل الإنجازات التي تمثل أهمية بالنسبة له.
وترك ليفاندوفسكي الذي تفوق على ميسي في طريقه للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم في 2020 و2021، الباب مفتوحا بشأن مشاركته في مونديال 2026، حال تأهل منتخب بولندا للبطولة.
وخرج منتخب بولندا من دور الستة عشر لمونديال قطر على يد فرنسا.
وأضاف هداف منتخب بولندا: أدرك أنني سأكون جاهزا إذا أردت التواجد هناك، لكن الوقت لايزال مبكرا، حاليا أركز على كأس أمم أوروبا ، يورو 2024 في ألمانيا.
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