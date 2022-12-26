تن هاغ يكشف وضع ثلاثي الدفاع قبل مواجهة نوتنغهام

كشف إيريك تن هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن وضع ثلاثي الدفاع هاري ماغواير وليساندرو مارتينيز ورافاييل فاران قبل المباراة المرتقبة أمام نوتنغهام فورست يوم الثلاثاء في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستأنف مانشستر يونايتد مشواره في منافسات الدوري الإنجليزي على ملعب "أولد ترافورد" بعد أن نجح في التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالفوز على بيرنلي.

مادة اعلانية

وغاب ماغواير عن مباراة بيرنلي بسبب وعكة صحية، بينما لم ينتظم مارتينيز وفاران في التدريبات خلال الأيام الماضية، وذلك بعد عودتهما من المشاركة في كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

وقال إيريك تن هاغ في تصريحات نشرها نادي مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت يوم الاثنين: الأجواء جيدة. لقد عاد اللاعبون من كأس العالم واندمجوا مع الفريق من جديد ونشعر بأن الجميع متحمسون.

وأضاف: لقد عاد اللاعبون، ونشعر بطاقتهم. الجميع يتطلعون إلى استئناف المنافسات.

وألمح تن هاغ إلى اقتراب عودة ماغواير للمشاركة مع الفريق، حيث صرح قائلا: عانينا من بعض المشاكل التي تمثلت في غياب ماغواير، لكنه عاد إلى التدريبات وأنا سعيد بذلك... الثنائي فاران ومارتينيز لم ينتظما في التدريبات بعد، لكن نأمل في عودتهما قريبا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة حصدها من ثمانية انتصارات وتعادلين مقابل أربع هزائم.