توتنهام ينجو من فخ برينتفورد وينتزع نقطة ثمينة

نجا توتنهام من فخ مضيفه وجاره برينتفورد وقلب تخلفه بثنائية نظيفة إلى تعادل ثمين 2-2 الاثنين في الدربي اللندني في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان برينتفورد في طريقه إلى تحقيق فوزه الأولى على توتنهام منذ عام 1948 عندما تقدم بهدفي الألماني فيتالي يانليت (15) وإيفان توني (54)، لكن رجال المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي في الرد بهدفين للقائد هاري كاين (65) والدنماركي بيار إميل هويبييرغ (71).
وعزز توتنهام موقعه في المركز الرابع برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف خلف نيوكاسل الذي يحل ضيفا على ليستر سيتي لاحقا، فيما انفرد برينتفورد الذي كان فجر مفاجأة من العيار الثقيل في المرحلة السادسة عشرة قبل فترة التوقف الدولي بسبب مونديال قطر بفوزه على مانشستر سيتي 2-1 على ملعب الاتحاد، بالمركز التاسع مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام شريكيه السابقين كريستال بالاس وفولهام اللذين يلتقيان لاحقا في دربي لندني آخر.
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