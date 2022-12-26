نيوكاسل يسحق ليستر ويقفز إلى المركز الثاني

حصل المهاجم غويلينتون على ركلة جزاء وأحرز هدفا في الشوط الأول ليقود نيوكاسل يونايتد للفوز 3-صفر على مضيفه ليستر سيتي والتقدم إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين.



وتسبب المدافع دانييل أمارتي في بداية كارثية لليستر عندما أعاق غويلينتون بعد 86 ثانية ليحتسب الحكم ركلة جزاء، وانبرى المهاجم كريس وود ليهز الشباك بنجاح.



وأضاف ميغل ألميرون الهدف الثاني في الدقيقة السابعة، إذ انطلق إلى داخل الملعب من الناحية اليمنى وتبادل تمرير الكرة مع برونو غيمارايش قبل أن يسدد في المرمى.



ومع عودة الدوري بعد التوقف بسبب كأس العالم، لم يكن هناك ما يسعد جماهير ليستر عقب احتفالات عيد الميلاد، وجعل غويلينتون النتيجة 3-صفر بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 32.



ورغم مشاركة جيمي فاردي في صفوف ليستر في الشوط الثاني فلم يقدم الفريق الكثير حيث صمد نيوكاسل ليحقق الفوز.



وتقدم نيوكاسل إلى المركز الثاني برصيد 33 نقطة فوق مانشستر سيتي حامل اللقب والذي يواجه ليدز يونايتد يوم الأربعاء.



ويتأخر نيوكاسل بأربع نقاط عن أرسنال المتصدر والذي يواجه وست هام يونايتد في وقت لاحق من اليوم.



وبقي ليستر في المركز 13 وله 17 نقطة.

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