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زيدان وفي الصورة الأخرى على اليمين فابيان أونيل

وفاة فابيان الذي وصفه زيدان بـ "أكثر لاعب موهبة على الإطلاق"

باريس - أ ف ب
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توفي لاعب الوسط الأوروغوياني السابق، فابيان أونيل، الذي وصفه مرة النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان باعتباره "اللاعب الأكثر موهبة" الذي رآه على الإطلاق، الأحد، بعد معركة طويلة مع إدمان الكحول عن عمر "49".

وكتب نادي ناسيونال الأوروغوياني، الذي لعب في صفوفه أونيل، على تويتر "وداعا ساحر" بعد وفاته بسبب تليف الكبد المزمن في مستشفى مونتيفيديو، حيث تم نقله على عجل السبت وهو يعاني من نزيف.

"أكثر لاعب موهوب رأيته في حياتي"، هكذا وصف زيدان الفائز بكأس العالم 1998، زميله في يوفنتوس الايطالي، أونيل.

بعد ظهوره لأول مرة مع ناسيونال في سن الـ 18 عام 1992، انتقل أونيل إلى كالياري الايطالي بعد ثلاث سنوات.

في عام 2000، انتقل إلى يوفنتوس ولكن بعد أن لعب مع عملاق تورينو لموسم واحد فقط، انتقل إلى بيروجيا. ثم عاد إلى ناسيونال قبل أن يعتزل في عام 2003.

وخاض أونيل 19 مباراة دولية مع أوروغواي وسجل هدفين.

كان ضمن التشكيلة التي خرجت من الدور الأول لكأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان عام 2002 رغم أنه لم يشارك في أي من المباريات بسبب الإصابة.

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