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بليند أياكس
بليند شارك في 300 مباراة مع النادي الهولندي

أياكس يفسخ عقد مدافعه المخضرم بليند

أمستردام - د ب أ
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أعلن نادي أياكس أمستردام يوم الثلاثاء فسخ عقد لاعبه داني بليند، إذ تم إنهاء العقد مع المدافع المخضرم قبل 6 أشهر من نهايته.

وكان عقد بليند مع أياكس ينتهي بنهاية الموسم الحالي، لكن تم الاتفاق على إنهاء العقد مبكرا من أجل مساعدة اللاعب على إيجاد ناد جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.

وبدأ بليند (32 عاماً) مسيرته الاحترافية عبر نادي أياكس في 2008 ثم عاد للفريق في 2018 بعد أربعة أعوام قضاها في مانشستر يونايتد الإنجليزي، وشارك في 90 مباراة مع منتخب هولندا.

وشارك بليند في 300 مباراة مع أياكس وتوج بلقب الدوري سبع مرات، ليصبح ثالث أكثر اللاعبين فوزا بلقب الدوري المحلي مع الفريق، خلف يوهان كرويف وسياك سفارت، وكلاهما حصد اللقب ثماني مرات.

وخاض بليند 13 من أصل 14 مباراة لأياكس هذا الموسم، وفي الإجمالي شارك في 11 مباراة منذ البداية.

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