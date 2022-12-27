الكشف عن موعد عودة ميسي إلى باريس سان جيرمان

أعلن كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده قبل عشرة أيام، سيعود إلى تمارين فريقه في الثاني أو الثالث من يناير 2023.

وسيعود النجم الأرجنتيني، الذي تم اختياره أفضل لاعب في مونديال قطر 2022 بعد أن سجّل هدفين في النهائي أمام فرنسا، إلى باريس في الأول من الشهر المقبل بعد أن نال فترة من الراحة إثر انتهاء منافسات كأس العالم.

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ولن يكون ميسي موجودا على الأرجح مع فريق العاصمة الفرنسية حتى المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي عندما يستقبل انجيه.

ويحتل سان جيرمان المركز الأول في الدوري الفرنسي برصيد 41 نقطة بفارق خمس نقاط عن لنس الثاني.



ويأمل سان جيرمان أن يبني على تألق نجمَيه ميسي وكيليان مبابي في كأس العالم، بعد وصول اللاعبَين إلى النهائي، من أجل السعي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا بعد طول انتظار، حيث سيكون على موعد مع مواجهة نارية أمام بايرن ميونخ الألماني في الدور ثمن النهائي بدءا من 14 فبراير المقبل.