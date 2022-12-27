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تشيلسي بورنموث
هافيرتز لحظة تسجيل الهدف الأول

تشيلسي يحقق فوزه الأول منذ 10 أسابيع

العربية.نت
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فاز تشيلسي على ضيفه بورنموث 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في أول انتصار محلي يسجله منذ يوم 16 أكتوبر الماضي.

ودخل تشيلسي اللقاء الأول بعد التوقف من أجل المونديال على خلفية خمس مراحل متتالية من دون فوز، بينها سقوطه في آخر ثلاث مباريات على أيدي برايتون (1-4) وجاره أرسنال المتصدر (صفر-1 على أرضه) ونيوكاسل (صفر-1)، إضافة الى خسارته أمام مانشستر سيتي (صفر-2) في الدور الثالث من مسابقة كأس الرابطة.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله كاي هافيرتز في الدقيقة 16، وأضاف ماسون مونت الهدف الثاني في الدقيقة 24.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر

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