دي ماريا يرد على عادل رامي: اذهب إلى مكان آخر للبكاء

تواصل التراشق الكلامي بين لاعبي منتخب الأرجنتين والفرنسي عادل رامي، إذ طلب منه أنخيل دي ماريا البحث عن مكان آخر للبكاء، وذلك بعد انتقاداته لتصرفات الحارس إيميليانو مارتينيز عقب الفوز بكأس العالم 2022 على حساب فرنسا منتصف الشهر الجاري.

ووصف رامي، الحائز على كأس العالم 2018 مع فرنسا، إيميليانو مارتينيز بـ"أكبر وغد في العالم" منتقداً منحه جائزة أفضل حارس في كأس العالم الأخيرة.

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ورد دي ماريا على رامي عبر "إنستغرام": مارتينيز أفضل حارس في العالم، اذهب إلى مكان آخر للبكاء.

وكان حارس أستون فيلا حاسمًا عندما تغلبت الأرجنتين على فرنسا لتفوز بكأس العالم 2022، إذ تصدى لكرة خطيرة في اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، قبل أن يتصدى لركلة جزاء من كينغسلي كومان.

