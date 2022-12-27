دي ماريا يرد على عادل رامي: اذهب إلى مكان آخر للبكاء

وضع القراءة
100% حجم الخط
تواصل التراشق الكلامي بين لاعبي منتخب الأرجنتين والفرنسي عادل رامي، إذ طلب منه أنخيل دي ماريا البحث عن مكان آخر للبكاء، وذلك بعد انتقاداته لتصرفات الحارس إيميليانو مارتينيز عقب الفوز بكأس العالم 2022 على حساب فرنسا منتصف الشهر الجاري.
ووصف رامي، الحائز على كأس العالم 2018 مع فرنسا، إيميليانو مارتينيز بـ"أكبر وغد في العالم" منتقداً منحه جائزة أفضل حارس في كأس العالم الأخيرة.
مادة اعلانية
ورد دي ماريا على رامي عبر "إنستغرام": مارتينيز أفضل حارس في العالم، اذهب إلى مكان آخر للبكاء.
وكان حارس أستون فيلا حاسمًا عندما تغلبت الأرجنتين على فرنسا لتفوز بكأس العالم 2022، إذ تصدى لكرة خطيرة في اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، قبل أن يتصدى لركلة جزاء من كينغسلي كومان.
اقرأ أيضاً
-
دي ماريا وميسي.. طفلا روزاريو على قمة العالمممرّر رائع، هدّاف المناسبات الكبيرة وأفضل مساعد لليونيل ميسي في المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، رافق أنخل دي ماريا في مونديال قطر 2022 صاحب الرقم 10 في ... رياضة
-
قبل مباراة أستراليا.. الغموض يحيط بدي ماريايحيط الغموض بموقف نجم كرة القدم الأرجنتيني آنخل دي ماريا من المشاركة في مباراة منتخب بلاده يوم السبت أمام المنتخب الأسترالي في الدور الثاني (دور الستة ... رياضة
-
حضور ديبالا ودي ماريا واستبعاد لو سيلسو من قائمة الأرجنتيناختار ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين يوم الجمعة 26 لاعبا لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم في قطر في الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر.وجاءت ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية