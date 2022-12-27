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سكالوني
سكالوني قاد الأرجنتين لأول بطولة كأس عالم منذ 1986

رئيس الاتحاد الأرجنتيني: سكالوني سيبقى مع أبطال العالم

بوينس أيرس - فرانس برس
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أكد كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا بقاء المدرب ليونيل سكالوني على رأس الجهاز الفني لأبطال العالم.

وقال تابيا يوم الثلاثاء: سكالوني هو مدرب المنتخب الأرجنتيني. كلانا رجال نلتزم بكلامنا وقلنا نعم لبعضنا البعض. ليس لدي أدنى شك في أنه سيستمر.

ويتولى سكالوني (44 عاماً) تدريب المنتخب الأميركي الجنوبي منذ عام 2018، وقاده إلى لقب كوبا أميركا عام 2021، وهو أول لقب دولي للأرجنتين منذ عام 1993، ثم أحرز مع ليونيل ميسي ورفاقه لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ البلاد والأولى منذ العام 1986، بالفوز على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح.

ومع ذلك، عندما عُيّن مدربًا خلفًا لخورخي سامباولي بعد الخروج من دور الـ 16 في كأس العالم 2018 في روسيا، لم يكن سكالوني خيارًا شعبيًا.

وقال تابيا: أعتقد 99 في المئة من الناس إننا مخطئون أو حتى مجانين، لكن هذا الفريق جلب السعادة للناس بالألقاب التي أحرزوها.

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