ليفربول يصرف ربع مليار.. وما زال صلاح يحمله على كتفيه

استمرت محاولات نادي ليفربول في تقليل العبء عن هدافه المصري محمد صلاح بالتعاقد مع الهولندي الشاب كودي غاكبو ليكون أول صفقات الفريق الشتوية وبعد سلسلة لا نهائية من فرص مهدرة للأوروغوياني داروين نونيز القادم للحمر صيف 2022.

وواصل محمد صلاح تحطيم أرقام قياسية في تاريخ النادي الغربي الممتد 130 عاما بعد أن عادل بهدفه الأول في مرمى أستون فيلا يوم الاثنين رقم الأسطورة الأسكتلندي كيني داغليش برصيد 172 هدفا بشعار "الريدز" في 276 مباراة لتضاف إلى قائمة طويلة حطمها "مو" منذ انتقاله من روما الإيطالي في 2017.

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ورغم تحقيق ليفربول لبطولة الدوري الإنجليزي 2020 للمرة الأولى منذ 30 عاما في الوقت الذي ساهم فيه صلاح بشكل كبير، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا 2019 وكأس العالم للأندية للعام نفسه و3 بطولات أخرى، فإن النادي الغربي صرف قرابة 260 مليون يورو في التعاقد مع 4 لاعبين في غضون عامين أملا في تقليل العبء على هداف الفريق الأول والمتوج بهداف الدوري الإنجليزي في 3 مواسم.

وفي صيف 2020 تعاقد ليفربول مع البرتغالي ديوغو جوتا جناح نادي وولفرهامبتون مقابل 65 مليون يورو وعلى الرغم من مساهماته التهديفية فإنه تعرض لأكثر من إصابة غيبته كثيرا عن الملاعب بينما يملك في 34 هدفا في 93 مباراة ولا يعد أحد خيارات كلوب في الفترة الحالية بسبب إصابة تعرض لها أمام مانشستر سيتي في أكتوبر الماضي.

وفي يناير 2022 أنهى ليفربول إجراءات تعاقده مع الكولومبي لويس دياز جناح نادي بورتو مقابل 47 مليون يورو الذي بدأ بخطف الأنظار مع النادي الإنجليزي مسجلا 10 أهداف في 38 لقاء لكنه لم يتمكن من الاستمرار بسبب إصابة ألمت به أمام أرسنال في أكتوبر الماضي ما زال يتعالج منها في الفترة الحالية.

ولم تتوقف محاولات ليفربول في إبعاد الحمل عن كاهل صلاح خاصة بعد رحيل السنغالي ساديو ماني ثالث أضلاع هرم ليفربول الأعوام الخمسة الماضية برفقة البرازيلي روبرتو فيرمينو ليتعاقد الحمر مع الأوروغوياني داروين نونيز بمبلغ قارب 100 مليون يورو والأعلى في تاريخ ليفربول إلا أن مهاجم منتخب "السيليستي" سجل 9 أهداف في 20 مباراة 5 أحرزها في الدوري الإنجليزي لذلك اشتهر عنه إهدار الفرص سهلة التسجيل بشكل دوري في جميع البطولات التي شارك فيها.

ويملك نونيز أرقاما لافتة نسبة لموقع "ون في ون" المعروف بالإحصائيات الفردية، إذ أهدر الأوروغوياني 31 فرصة محققة في الدوري الإنجليزي فيما يملك رقما مرتفعا في إحصائية الأهداف المتوقعة "xG" يبلغ 6.8 بينما تصل نسبة نجاح تحويله للفرص الكبرى إلى أهداف إلى 16% فقط.

ورغم فوز ليفربول الكبير على أستون فيلا يوم الاثنين 3 – 1 فإن نونيز تصدر العناوين بإهداره 4 فرص محققة ليعلن ليفربول في نهاية اليوم تعاقده مع الجناح الهولندي الشاب غاكبو مقابل قرابة 50 مليون يورو من نادي أيندهوفن.