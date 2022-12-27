اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
لابورت نونيز سيتي ليفربول
نونيز عجز عن سد فراغ رحيل ماني

كلوب: لا تخافوا على نونيز.. لا يمكن لهم إيقافه

ليفربول - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لم يحرز داروين نونيز أي أهداف في فوز فريقه ليفربول 3-1 على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين لكن المدرب الألماني يورغن كلوب أشاد باللاعب القادم من أوروغواي مؤكدا ثقته في قدرته على هز شباك الخصوم مستقبلا.

وأهدر نونيز عدة فرص لكنه عمل بلا كلل طوال المباراة في صنع الفرص وخاصة دوره في تهيئة فرصة الهدف الثالث لفريقه ما أدى لحصوله على لقب أفضل لاعب في المباراة.

وأوضح كلوب أن خبرته الطويلة مع اللعبة لا تجعله يشعر بكثير من القلق حول سجل نونيز التهديفي.

وقال يورغن عن اللاعب: مستوى الأداء الذي قدمه والمساحات التي يفتحها. حاليا لا يمكن إيقافه. لا يمكن لأي مدافع أن يقف في وجه سرعته.

وأحرز نونيز خمسة أهداف منذ انضمامه لليفربول بديلا لساديو ماني في نهاية الموسم الماضي، كما فشل أيضا في هز الشباك في ثلاث مباريات في كأس العالم في قطر.

وأكد كلوب ثقته في قدرات اللاعب قائلا: سيحرز الأهداف. لا أشك في ذلك.. كل شيء سيكون على ما يرام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إيلون ماسك يدعم المحتجين ضد النظام الإيراني.. كيف؟ إيلون ماسك يدعم المحتجين ضد النظام الإيراني.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط