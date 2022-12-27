لينغارد: مانشستر يونايتد أعطاني "وعوداً زائفة"

كشف جيسي لينغارد لاعب وسط نوتنغهام فورست إنه تلقى "وعودا زائفة" تتعلق بمدة اللعب من ناديه السابق مانشستر يونايتد خلال عامه الأخير مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مضيفا أنه لا يعلم حتى الآن السبب وراء قلة مشاركاته مع الفريق.



وكان لينغارد انضم إلى مانشستر يونايتد في السابعة من العمر وعاد إلى النادي في العام الماضي بعد إعارة ناجحة مع وست هام يونايتد حيث أحيا مسيرته وأحرز تسعة أهداف وأسهم في خمس فرص للتهديف خلال نصف موسم.



وشارك لينغارد (30 عاما) في 232 مباراة مع فريق طفولته لكنه شارك أساسيا من البداية مرتين فقط على مستوى الدوري الممتاز في الموسم الماضي تحت قيادة المدربين السابقين أولي غونار سولشاير ورالف رانغنيك قبل أن ينضم إلى نوتنغهام فورست في صفقة انتقال حر في وقت سابق من العام الجاري.



وقال لينغارد في تصريحات صحفية قبل لقاء يونايتد وفورست في الدوري في وقت لاحق يوم الثلاثاء: لا أعرف ما هي المشكلة وهل كان الأمر سياسيا أم لا. لا أعرف حتى الآن إجابة لذلك.



وواصل: كما أنني لم أسأل. لقد كنت أتدرب بجدية وكنت في وضع جيد. وكنت جاهزا للعب.. عندما تلعب بجد خلال التدريب ولا تلعب في النهاية يكون الوضع محبطا.



ويحتل نوتنغهام فورست المركز 19 وقبل الأخير بين فرق الدوري الممتاز .

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