هبوط غوانزو إلى دوري الدرجة الأولى الصيني

‬هبط نادي غوانزو إف.سي بطل آسيا مرتين من الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء بينما ضمن ووهان ثري تاونز المتصدر أن السباق على اللقب سيمتد لليوم الأخير من الموسم بالفوز 2-صفر على تشجيانغ إف.سي.

وواجه غوانزو الذي فاز بلقب دوري أبطال آسيا مرتين في 2013 و2015 إضافة لثمانية ألقاب في الدوري الصيني، هذا المصير المؤلم بعد الخسارة 4-1 أمام تشانغتشون ياتاي.

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وتعني هذه النتيجة التي تزامنت مع فوز غريمه في المدينة غوانزو سيتي أن غوانزو إف.سي لا يمكنه إنهاء الموسم في مركز أعلى من 16 بين 18 ناديا في دوري الأضواء الصيني.

ويأتي هذا الهبوط بعد مسيرة استمرت 12 موسما متتاليا لغوانزو في الدوري الصيني الممتاز فاز خلالها النادي باللقب في كل عام من 2011 حتى 2017 قبل استعادة اللقب في 2019. وحل وصيفا للبطل في 2018 و2020 واحتل المركز الثالث الموسم الماضي.

وتأثر النادي كثيرا بالمشاكل المالية التي تعاني منها مجموعة إيفرغراند المالكة له حيث غادره مجموعة من أبرز اللاعبين خلال 18 شهرا الماضية.

كما تسبب فوز غوانزو سيتي في هبوط ووهان يانغتسي بعد خسارته 3-1 أمام تشينغدو لينضم إلى نادي هيبي إف.سي في دوري الدرجة الثانية الصيني.

وفي قمة الترتيب، ساعد هدفان من نيكولاي ستانسيو ودافيدسون ووهان ثري تاونز في الفوز على تشجيانغ إف.سي ليبقى متصدرا قبل الجولة الأخيرة يوم السبت.

وواصل ووهان صدارته بفارق الأهداف عن حامل اللقب شاندونغ تايشان الذي اعتبر فائزا 3-صفر بعد انسحاب منافسه ميزو هاكا بسبب تفشي كوفيد-19 في الفريق.

وكانت هذه المباراة واحدة من أربع مباريات في الجولة قبل الأخيرة تأثرت بقرار الحكومة الصينية تغيير سياستها بالنسبة للتعامل مع جائحة كوفيد-19.

ويستضيف ووهان منافسه تيانجين في الجولة الأخيرة يوم السبت وإذا حقق الفوز سيحصد أول ألقابه في الدوري الصيني بينما يلتقي شاندونغ مع بكين.