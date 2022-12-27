هل ستؤثر "دمية مارتينيز" على علاقة ميسي ومبابي ؟

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لا يعتقد كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان أن سخرية الحارس الأرجنتيني الدولي إيميليانو مارتينيز من الفرنسي كيليان مبابي ستؤثر على علاقة الأخير بزميله ليونيل ميسي قائد الأرجنتين عندما يعود الأخير إلى التدريبات مطلع العام الجديد.
وعاد ميسي بعد نهاية المونديال في قطر في الثامن عشر من الشهر الجاري مع المنتخب إلى الأرجنتين، حيث استقبله نحو 5 ملايين مشجع في الشوارع والميادين في بوينس أيرس قبل أن يعود إلى مسقط رأسه في روساريو.
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ويعتقد غالتييه بأنه من غير الممكن أن تكون هناك إشكالية في عودة اللقاء بين ميسي وبين زميله الفرنسي الدولي كيليان مبابي حتى بعد تعرض الأخير للسخرية من الحارس الأرجنتيني ايميليانو مارتينيز، مشيرا إلى أنه لم يكن ميسي الذي فعل هذا وقال: لا داعي لإدخال الأمور في بعضها البعض.
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