وكيل بنزيمة ينشر الدليل: مدرب فرنسا كذب على العالم

أضاف كريم الجزيري، وكيل أعمال الفرنسي كريم بنزيمة، المزيد من الزيت على النار حول قصة استبعاد موكله من قائمة فرنسا بكأس العالم الأخيرة، كاشفاً عبر مقطع مرئي أن الإصابة لم تكن السبب الحقيقي، وأن المدرب ديديه ديشان خدع مشجعي فرنسا عندما أشار إلى أنه غير لائق للمشاركة في البطولة، التي اختتمت في وقت سابق من الشهر الجاري.
واستبعدت فرنسا كريم بنزيمة (35 عاماً) من قائمة كأس العالم عشية انطلاق البطولة دون استدعاء بديل له، فيما أعلن اللاعب الحائز على الكرة الذهبية اعتزاله الدولي عقب نهاية المسابقة مباشرة.
وكتب الجزيري عبر حسابه على "تويتر" بعدما أرفق مقطعاً مرئياً لفحوصات بنزيمة: أضع أمامكم الدليل على أن بنزيمة كان لائقاً للمشاركة اعتباراً من ثمن النهائي وفي أسوأ الأحوال على دكة البدلاء، وقبل أن أفعل ذلك استشرت 3 اختصاصيين وأكدوا أن كريم كان من الممكن أن يلعب البطولة بسهولة. وذلك في رد مباشر على ما قاله ديشان مدرب المنتخب الفرنسي حول استبعاد مهاجم ريال مدريد.
وحام الكثير من الشكوك حول علاقة بنزيمة مع المدرب ديشان، إذ تردد أن مشاكل شخصية بين الرجلين تسببت بغياب كريم عن المشاركة في كأس العالم، كما أن لاعب ريال مدريد لا يبدو محبوباً من قبل اللاعبين الكبار في المنتخب الفرنسي، ودليل ذلك إلغاء متابعته لجميع اللاعبين ما عدا 5 وهو كامافينغا وتشواميني زميلاه في ريال مدريد وفاران زميله السابق في النادي ومبابي وماركوس تورام.
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