أمات.. أمير كاتالوني يدافع عن مرمى منتخب إندونيسيا

لم يدر بخلد الكتالوني جوردي أمات أن يخوض لقاءه الأول على مستوى المنتخبات بشعار بلد غير إسبانيا فضلا عن أن يكون الفريق الذي سيمثله من قارة آسيا، إذ خاض "الأمير" مباراته الدولية الأولى في مسيرته بعد بلوغه الـ30 من عمره.

وخاض أمات مسيرة طويلة بدأت في عام 2009 برديف إسبانيول غريم برشلونة الأزلي وإعارة قصيرة إلى رايو فايكانو قبل أن تشهد فترته قفزة عندما انتقل إلى سوانزي وكان أحد لاعبي نادي سوانزي خلال فترته اللامعة مع المدرب الدنماركي مايكل لاودروب ومواطنيه ميتشو وكيكي فلوريس الأيسلندي غيلفي سيغوردسون وغيرهم.

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ومثل المدافع أمات، 30 عاما، جميع الفئات السنية لمنتخب إسبانيا أملا في الوصول إلى الفريق الأول إلا أنه لم يحظى بتلك الفرصة لتتسبب الجذور الملكية الإندونيسية لجدته لأمه بأن يخوض أول مبارياته الدولية بقميص إندونيسيا يوم الجمعة في الفوز 2 – 1 أمام كمبورديا ضمن بطولة كأس آسيان 2022 التي تشارك فيها منتخبات جنوب شرق آسيا.

ففي نوفمبر الماضي حصل أمات على جواز سفر إندونيسي بعد 5 أشهر من انتقاله إلى نادي جوهور دار التعظيم وكشف لـ "ماركا" الإسبانية: أخذت هذا العملية وقتا أكثر مما توقعت لكن في النهاية كانت لمدة عام فقط، غيري صبروا لما يقارب 7 أعوام، مثلت إسبانيا في جميع الفئات السنية ولكن دائما ما فكرت باحتمالية اللعب لإندونيسيا وحدث ذلك العام الماضي تحديدا عندما كنت لاعبا ليوبان البلجيكي.

ويلقب أمات بـ "الأمير" لأن جدته إندونيسية وأميرة منطقة سياو إحدى المناطق التي كانت متفرقة قبل توحيد إندونيسيا في عام 1950م، وأن الجد الرابع لأمات كان الراجا لمنقطة سياو أي السيد، وأضاف أمات حول جذوره: حكت لي جدتي قصة عندما كنت طفلا بأني ولي عهد إحدى مناطق إندونيسيا وأنا الآن أنتظر الوثائق للمصادقة على المنصب.