بروج يقيل مدربه بعد التأهل التاريخي

استغنى كلوب بروج عن خدمات مدربه كارل هوفكينز رغم قيادته النادي البلجيكي لبلوغ دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه هذا الموسم.



وأعلن النادي إقالة المدرب، اليوم الأربعاء، بعد سلسلة من النتائج المخيبة محليا بما في ذلك هزيمة منكرة 4-1 على ملعبه أمام سان ترويدن في كأس بلجيكا الأسبوع الماضي والتعادل 1-1 مع لوفين في الدوري الثلاثاء ليبقى حامل اللقب في المركز الرابع بفارق 12 نقطة عن جنك المتصدر.



وتولى هوفكينز البالغ عمره 44 عاما المسؤولية قبل ستة أشهر فقط حيث انتقل من دور المساعد ليحل محل ألفريد شرودر الذي غادر إلى أياكس أمستردام بعد فوزه بالدوري البلجيكي الموسم الماضي.



وترك هوفكينز، الذي دافع عن ألوان فريقي ستوك سيتي ووست بروميتش ألبيون خلال مسيرته في الملاعب، بصمة فورية مع كلوب بروج في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا حيث فاز الفريق بأول ثلاث مباريات وكان من أول المتأهلين لدور الستة عشر.



وأنهى كلوب بروج دور المجموعات في المركز الثاني خلف بورتو ليطيح بأتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن.



لكن النادي قال إن النتائج المخيبة في الدوري البلجيكي لا تلبي طموحات المسؤولين ويبحث حاليا عن "أفضل خليفة".

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