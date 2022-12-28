بلايلي يستغل غياب ثنائي المغرب ويمنح أجاكسيو نقاط أنجيه

قاد المهاجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي فريقه أجاكسيو للفوز على متذيل الترتيب أنجيه 1-صفر الأربعاء، في افتتاح منافسات المرحلة الـ 16 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل بلايلي هدف الفوز من ركلة جزاء تحصّل عليها بنفسه بعد خطأ من الحارس بول برناردوني في الدقيقة 39.

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وابتعد أجاكسيو عن منطقة الهبوط بصعوده للمركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة بانتظار باقي مباريات هذه المرحلة، وأبرزها باريس سان جيرمان المتصدر أمام ستراسبورغ وأوكسير أمام موناكو وبريست مع ليون بعد عودة منافسات الدوريات الأوروبية إثر التوقف لإقامة مونديال قطر.

وزاد أجاكسيو من جراح ضيفه أنجيه صاحب القاع مع 8 نقاط والذي كان يبحث عن فوزه الثالث فقط هذا الموسم، علماً أنه خاض المباراة من دون نجميه المغربيين سفيان بوفال وعزّ الدين أوناحي اللذين قادا منتخب بلادهما إلى نصف نهائي العرس الكروي العالمي في قطر.