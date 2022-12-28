اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سيميوني كوكي
أتلتيكو يتأخر بفارق 13 نقطة عن برشلونة المتصدر

سيميوني: أتلتيكو فريق موهوب.. وأنا سبب فشله

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

اعترف الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني أنه يملك فريقاً يتمتع بالموهبة، لكنه شخصياً المسؤول عن تعثره في الموسم الحالي.

وصرح سيميوني يوم الأربعاء، قبل مواجهة إلتشي: لدينا فريق رائع، وشارك أربعة لاعبين من أتلتيكو في نهائي كأس العالم، ربما يكون المدرب هو الشخص الذي لا يقدم كل شيء. نمتلك فريقا رائعا. أنا من يجب أن أتحسن حتى يتمكنوا من رفع مستواهم أدائهم في الدوري، المدرب هو الذي يفشل أكثر من أي شيء آخر.

وتوج أتلتيكو بلقب الدوري الإسباني الموسم قبل الماضي، لكنه بات بعيدا بشكل كبير عن المنافسة على الفوز بالمسابقة في الموسم الحالي، إذ يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني حاليا برصيد 37 نقطة، بفارق 13 نقطة أمام أتلتيكو صاحب المركز الخامس.

ورغم ذلك، يرى سيميوني أن فريقه لا يزال قادرا على التحدي، مشيرا إلى أنه المتسبب في بدايته المتعثرة في المسابقة هذا الموسم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما سر محافظة الانتفاضة الشعبية في إيران على زخمها بعد 3 شهور؟ ما سر محافظة الانتفاضة الشعبية في إيران على زخمها بعد 3 شهور؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط