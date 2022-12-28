غوارديولا يحذّر لاعبيه من "المنافس الشرس"

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه لم يكن يفضل مواجهة ليدز يونايتد في أول مباراة بعد استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حيث يتوقع اختبارا في غاية الصعوبة أمام "أكثر المنافسين شراسة" في البطولة في وقت لاحق يوم الأربعاء.



ويتأخر سيتي، الذي خسر أمام برنتفورد في آخر مباراة له بالدوري قبل التوقف بسبب كأس العالم، بثماني نقاط عن أرسنال المتصدر.



وتخطى نيوكاسل يونايتد فريق المدرب غوارديولا إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن سيتي لكنه لعب مباراتين أكثر.



وقال غوارديولا إن لاعبيه يجب أن يكونوا في كامل التركيز أمام ليدز، وأضاف: ستكون واحدة من أصعب المباريات. كنت أفضل منافسا آخر في أول مباراة بعد استئناف الدوري. إنه الفريق الأكثر شراسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل: لاعبو ليدز لا يمنحون المنافسين أي فرصة. علينا أن نكون في كامل الجاهزية والتركيز خاصة بعد الهزيمة أمام برنتفورد.



ويمكن لسيتي تقليص الفارق مع أرسنال لخمس نقاط حال فوزه وأبدى غوارديولا عزمه على ملاحقة المتصدر، إذ قال: علينا أن نتحلى بالحذر الشديد. لو زاد الفارق مع أرسنال سيكون من الصعب اللحاق بهم بعد ذلك.