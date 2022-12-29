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إعلامي برتغالي يتحدث عن أخبار انتقال رونالدو إلى النصر

دبي - قناة العربية
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أوضح الإعلامي البرتغالي دوارتي مونتيرو أن انتقال النجم كريستيانو رونالدو يعد لغزا كبيرا مضيفا بأنه لا يتوقع حسم هوية فريقه الجديد قبل أواخر الشهر المقبل.

وكشف مونتيرو لـ "في المرمى": خبر انتقال رونالدو حتى الآن يعد لغزا كبيرا ولا نستطيع نؤكد صحة الانتقال من عدمه لكن الأخبار تشير إلى أن النصر هو النادي الذي يسعى للتعاقد معه ورونالدو لا يعد لاعبا فقط بل "ماركة" أيضا.

وأضاف الإعلامي البرتغالي: فاجأنا خبر ابتعاد جورجي مينديز عن كريستيانو رونالدو بعد الأعوام الطويلة التي جمعتهما وتوقعنا أن يكون أقرب شخص للنجم في الوقت الحالي لمساعدته على تحديد مستقبله لكن العلاقة لم تعد وثيقة.

واختتم مونتيرو: لا أتوقع أن نعلم نادي رونالدو المقبل قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية خاصة وأنه ما زال يبحث عن أندية تلعب في أوروبا وآمل أن أكون أحد أفراد الإعلاميين الذين سيرافقون رونالدو حال قدومه إلى الرياض.

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