بثنائيتين و3 "هاتريك".. هالاند يواصل تحطيم الأرقام القياسية

أصبح المهاجم النرويجي الدولي الشاب إيرلينغ هالاند أسرع لاعب يسجل 20 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إحرازه هدفين خلال فوز مانشستر سيتي على مضيفه ليدز يونايتد 3 - 1 مساء يوم الأربعاء.

وسجل هالاند 20 هدفا في 14 مباراة ليحطم الرقم القياسي السابق لكيفين فيليبس الذي سجل 20 هدفا لسندرلاند في 21 مباراة خلال موسم 1999 - 2000.

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وأحرز هالاند ثلاث ثنائيات وهاتريك ثلاث مرات مما يعني أنه نجح في تسجيل أكثر من هدف خلال نصف عدد المباريات تقريبا التي شارك بها في الدوري الإنجليزي.

وخلال المباراتين أمام كرستال بالاس ونوتنغهام فورست أصبح هالاند سادس لاعب ينال لقب هاتريك في مباراتين متتاليتين وبعدها بثلاث جولات نال لقب هاتريك للمرة الثالثة أمام مانشستر يونايتد، بينما سجل هدفين خلال ظهوره الأول أمام وست هام يونايتد ثم كرر الأمر ذاته أمام برايتون ثم عاد وفعل المثل أمام ليدز يونايتد.

ونجح المهاجم النرويجي أيضا في هز شباك نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا وولفرهامتبون وساوثهامبتون وفولهام ، وهناك ثلاث فرق فقط عجز هالاند عن هز شباكها وهي بورنموث وليفربول وبرنتفورد.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) فإن فيليبس بدأ طريقه نحو الفوز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف موسم 1999 - 2000 برصيد 30 هدفا، عبر تسجيل خمسة اهداف في أول ست مباريات بينما سجل هالاند ضعف هذا الرقم خلال نفس عدد المباريات.

وسجل فيليبس هدفه العاشر خلال المباراة العاشرة له بالدوري الإنجليزي ، علما بأنه سجل هاتريك في شباك ديربي وهدفين في شباك برادفورد.

كما أحرز فيليبس هدفين في شباك كل من أستون فيلا وواتفورد وتشيلسي وساوثهامبتون قبل أن يصل لحاجز العشرين هدفا خلال المباراة أمام ليدز يونايتد.

واحتاج أندي كول صاحب المركز الرابع في قائمة أسرع اللاعبين وصولا لحاجز العشرين هدفا في الدوري الإنجليزي، إلى 23 مباراة لتحقيق هذا الإنجاز بينما احتاج إلى 27 مباراة للوصول لحاجز الـ25 هدفا، وهو الرقم الذي يسعى هالاند لتحطيمه.

وتخطى هالاند بالفعل عدد الأهداف التي سجلها صاحبي الحذاء الذهبي لموسمي 1997 - 1998 و1998 - 1999 برصيد 18 هدفا، وهداف موسم 2008 - 2009 برصيد 19 هدفا وكذلك صاحبي الحذاء الذهبي لموسمي 2006 - 2007 و2010 - 2011 برصيد 20 هدفا.

كما تخطى هالاند إنجاز والده ألفي هالاند الذي سجل 18 هدفا خلال 181 مباراة مع فرق نوتنغهام فورست وليدز يونايتد ومانشستر سيتي.