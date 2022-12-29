تير شتيغن: سئمت من نوير.. سنوات وأنا انتظر الفرصة

ما زال مارك أندريه تير شتيغن، حارس برشلونة الإسباني مصمما على إزاحة مانويل نوير من دوره كحارس أساسي للمنتخب الألماني، بعد سنوات من البقاء في دكة البدلاء.
وقال تير شتيغن لصحيفة "موندو ديبورتيفو" يوم الخميس أن طموحه الشخصي لن يسمح له بالاكتفاء بأن يكون الحارس الاحتياطي، حيث لعب هذا الدور لعدة سنوات كبديل للمخضرم نوير "36 عاماً".
وأكد تير شتيغن : بالطبع أود اللعب لوقت أطول، ولكن يجب أن تقول أيضا أن مانويل قام بعمل عظيم للمنتخب الألماني. لا يمكننا أن ننسى نجاحاته.
وأضاف : سأظل كما أنا دائما. سأحاول أن أقدم أقصى ما عندي في برشلونة لكي أقدم للمدير الفني خيارات إذا كانت لديه أفكار أخرى. سأتدرب بقوة وسأقاتل لكي أكون الحارس الأساسي.
ويتوقع أن يشارك تير شتيغن، الذي لعب 30 مباراة دولية، في المباريات الدولية خلال شهر مارس المقبل، لأن نوير، الفائز بكأس العالم 2014، سيغيب لنهاية الموسم بسبب إصابة في أسفل القدم، والتي تعرض لها أثناء التزلج عقب نهاية مشاركة المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم التي أقيمت مؤخرا في قطر.
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