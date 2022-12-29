زوجة دي ماريا تدخل معركة الأرجنتين وفرنسا بعد النهائي

انضمت جورجلينا كاردوزو زوجة أنخيل دي ماريا لاعب منتخب الأرجنتين إلى المعركة بين الفرنسيين والأرجنتينيين والتي تبعت أحداث نهائي كأس العالم الأخيرة، إذ هاجمت الدولي الفرنسي السابق عادل رامي بعد تعليقاته تجاه زوحها وزميله الحارس إيميليانو مارتينيز.

ودب صراع بين الأرجنتينين والفرنسين عقب نهائي كأس العالم والذي فاز به منتخب الأرجنتين 4-3 بركلات الترجيح، وتحديداً بعد احتفالات الحارس إيميليانو مارتينيز تجاه جماهير فرنسا وبعد ذلك تجاه كيليان مبابي نجم منتخب الديوك.

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وكتب عادل رامي لاعب منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 2018 أن "فيفا" ظلم المغربي ياسين بونو بعدما منح إيميليانو مارتينيز جائزة أفضل حارس في البطولة، واصفاً إياه بـ"أكبر وغد بالعالم"، بينما رد دي ماريا على رامي قائلاً: مارتينيز أفضل حارس في العالم، ابحث عن مكان آخر للبكاء.



وهاجم رامي دي ماريا واضعاً 4 صور للاعب الأرجنتيني وهو يبيكي وكتب: تبكي عندما تفوز، تبكي عندما تخسر، تبكي عندما تغادر النادي، والآن تبكي عندما تنظر إلى هذه التغريدة. هل من الممكن أن تعلمني كيف أبكي؟.

وتدخلت كاردوزو في المعركة وكتبت رداً على رامي: يمكن لدي ماريا أن يعلمك كيف تبكي، ويمكن أن يعلمك كيف تعامل الناس بشكل أفضل، وكذلك يعلمك كيف تسجل الأهداف في النهائيات.



وكان دي ماريا أحد أهم العناصر التي ساهمت بفوز الأرجنتين بكأس العالم، بعدما تسبب بركلة جزاء في المباراة النهائية أمام فرنسا وأضاف الهدف الثاني.