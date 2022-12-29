كلوب: ليفربول فاز بخدمات غاكبو في "الوقت المناسب"

أثنى يورغن كلوب مدرب ليفربول على قدرات الوافد الجديد كودي غاكبو، مضيفا أن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حصل على خدمات اللاعب الهولندي في التوقيت المناسب.



وانضم غاكبو، الذي سجل ثلاثة أهداف لهولندا في كأس العالم، إلى ليفربول من أيندهوفن الأربعاء وذكرت وسائل إعلام أن المقابل المبدئي كان 37 مليون جنيه إسترليني، فيما قالت وسائل إعلام بريطانية إن مانشستر يونايتد كان يطارد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما قبل أن يحسم ليفربول الصفقة.



وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة ليستر سيتي الجمعة: إنه لاعب رائع. الصفقة برمتها مثيرة للاهتمام، إنها صفقة عظيمة بالنسبة له وللنادي. إنه يوم عظيم، كودي لاعب شاب يملك الكثير من الإمكانات، يتعلق الأمر بالتوقيت والحصول على لاعبين في اللحظة المناسبة، كنا نتابعه عن كثب. نثق في اختياراتنا. عندما يأتي مهاجمون إلى ليفربول فإنهم جميعا يقطعون خطوات إلى الأمام في مسيرتهم بسبب الطريقة التي نعمل بها.



وبعد انتقاله إلى ملعب آنفيلد قال جاكبو إن فيرجيل فان دايك مدافع هولندا وليفربول هو من أقنعه بالانضمام، بينما قال كلوب: لم نكن بحاجة إلى فيرجيل لإقناعه لكنه يحب أن يشارك في هذه الأشياء!.

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