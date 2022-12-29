نوبل يرفض العودة إلى بايرن خوفاً من نوير

يبدو أن ألكسندر نوبل، حارس مرمى موناكو الفرنسي لكرة القدم، غير متحمس للعودة لصفوف بايرن ميونخ، طالما أنه سيحصل على وقت للعب أثناء فترة غياب مانويل نوير بسبب الإصابة فقط.

وقال نوبل لصحفية "بيلد" الألمانية يوم الخميس أن مثل هذه الخطوة غير منطقية بالنسبة له طالما أن نوير يظل متواجدا مع الفريق ويظل الخيار الأول.



وقال نوبل : لا أعلم مدى خطورة إصابة نوير. ولكني أعتقد أنه سيكون جاهزا مجددا في الصيف، في استعدادات ما قبل الموسم على أقصى تقدير. لذلك أتمنى له حظا سعيدا.



ويحتاج بايرن ميونخ لحارس مرمى لأن نوير تعرض لإصابة بكسر في أسفل القدم خلال حادث تزلج مطلع الشهر الجاري، ويغيب لنهاية الموسم.



وانضم نوبل لبايرن ميونخ في عام 2020 قادما من شالكه ولكنه بالكاد لعب مع الفريق، وهو ما نتج عنه الرحيل إلى موناكو، بعد 12 شهرا، على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف الموسم.